Gap di genere, approvato ordine del giorno di Candia (Lista Sansa): “Utilizzare fondi Pnrr per ridurre disuguaglianze”

Genova. Con 26 voti favorevoli il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l’ordine del giorno della consigliera Selena Candia sulla necessità di ridurre le diseguaglianze di genere. “In Italia, e ancor di più in Liguria, uomini e donne hanno un marcato gap in termini di opportunità lavorative, di compenso e di occupazione di ruoli apicali – spiega la consigliera regionale della Lista Sansa -. In Liguria le donne occupate sono il 56%, un numero più basso rispetto alla media europea del 63% e alla media italiana del Nord Ovest, 60%, e del Nord Est, 61%”.

Proprio i dati sono l’elemento che meglio fotografa la diseguaglianza di genere presente in Italia, e, in modo più marcato, in Liguria. “Nella nostra regione abbiamo numeri preoccupanti riguardo la disoccupazione femminile: le province di Imperia e La Spezia sono tra le prime 10 d’Italia per aumento del tasso di disoccupazione dal 2020 ad oggi – sottolinea Candia -. E anche la situazione delle neet è preoccupante: sono il 25% infatti le giovani donne liguri che non studiano e non lavorano”.

