Pallanuoto F/ Bogliasco alla pari con Sis per tre tempi: poi le capitoline allungano

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Un grande Netafim Bogliasco 1951 mette per tre tempi alle corde la superpotenza SIS Roma. Alla fine il posticipo del quarto turno di Serie A1 femminile, andato in scena questo pomeriggio alla Vassallo, se lo aggiudicano come prevedibile le detentrici della Coppa Italia. Ma gli applausi sono tutti per le ragazze di Sinatra, capaci di giocarsela punto a punto contro un avversario che fin qui aveva stritolato qualsiasi rivale. Solamente nell’ultimo tempo le biancazzurre hanno dovuto arrendersi alle capitoline che facendo ricorso a tutto il proprio strapotere sono riuscite a piegare le bogliaschine, definendo il 10-5 finale.

» leggi tutto su www.levantenews.it