Rapallo: Villa di San Michele venduta a 15.000.000

La voce gira con insistenza, ùanche se non vi sono conferme. Una società che farebbe capo all’imprenditore recchese Gabriele Volpi, patron della Pro Recco Pallanuoto ed ex presidente dello Spezia Calcio, avrebbe venduto una villa a San Michele di Pagana, situata accanto alla chiesa e affacciata sul mare, per 15.000.000. Non è noto il nome dell’eventuale proprietario.

La villa è costituita da quattro piani, di cui uno interrato ed uno a piano terra; ha una metratura di 638 metri; terrazze e logge per altri 77, 5 metri e un parco con pini domestici di 7.237, 50 metri quadrati. Oltre un attracco per motoscafi.

