Sanremo. Un dogo argentino ha azzannato stamane un uomo e una donna, entrambi volontari del canile Enpa di strada San Pietro, dove il cane si trovava. I due feriti sono un 40enne, che è stato portato in codice giallo all’ospedale Borea di Sanremo, e una donna di 50 anni, che è stata trasferita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sempre in codice giallo, per una profonda ferita.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

» leggi tutto su www.riviera24.it