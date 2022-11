Sori: per 28 giorni, ogni sera, una fiaba raccontata online

Dal Pigiama del Gatto

Cari Amici degli Agitatori, a partire da domenica 27 novembre fino a sabato 24 dicembre, ogni sera alle 21 sul nostro sito racconteremo una fiaba. Per 28 giorni quelli dell’Avvento al Natale i lettori si alterneranno in video per intrattenere i bambini con una fiaba della buona notte.

Una tradizione della cultura orale che si sta perdendo, la fiaba della buona notte ha avuto importanza fondamentale, nell’educazione dei bimbi di tutte le epoche, li ha accompagnati verso sogni che hanno liberato la loro fantasia.



Un tempo in campagna ci si riuniva nelle stalle, nei fumosi essicatoi per le castagne, alla ricerca di un po di caldo, un caldo dato dalla condivisione, la condivisione delle storie, più tardi il camino ha sostituito la stalla, ed il racconto ha continuato il suo percorso.

Vi aspettiamo in linea a questo link http://www.giandeibrughi.it/favole-avvento-22.html

