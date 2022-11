Calcio/ I 777 partners vicino all’Hertha: si allarga la rete della proprietà del Genoa

L’Hertha Berlino è pronto ad entrare nella galassia del 777 Partners, proprietà americana del Genoa. L’annuncio arriva tramite un comunicato diramato nella serata di ieri.

“Lo storico club tedesco si unirà al 777 Football Group, la rete multi-club in più rapida crescita al mondo – esordisce la nota – 777 Partners ha concordato con Tennor Holdings di acquisire la sua partecipazione del 64,7% in Hertha BSC. La transazione, che rimane soggetta all’approvazione sia del consiglio di amministrazione dell’Hertha che del DFL, sarebbe la più grande partecipazione acquistata da una società straniera in Bundesliga fino ad oggi”.

