Dal sito ufficiale della Virtus Entella

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare i propri tifosi e per tradurre in azioni concrete il proprio impegno a fianco delle vittime di violenza, l’Entella ha scelto di sostenere il “Telefono Donna centro antiviolenza CIF APS di Chiavari”, punto di riferimento per il territorio a supporto delle donne vittime di violenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it