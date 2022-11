Camogli:Un recital lirico come Concerto Aperitivo.

Dalla Fondazione Teatro Sociale Camogli

La cantante lirica Ksenia Bomarsi è la protagonista del prossimo Concerto Aperitivo nel Ridotto del Teatro Sociale Camogli, domenica 27 novembre alle ore 12.00. Originaria del Kazakistan, Ksenia ha interpretato i grandi ruoli del repertorio operistico per soprano (Violetta in Traviata di Verdi, Norina in Don Pasquale di Donizetti, Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart e molti altri) in luoghi prestigiosi come la Sala Grande del Conservatorio Čajkovskij di Mosca, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna, la Cattedrale Metropolitana di San Paolo in Brasile.

