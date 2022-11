Galata Museo del Mare, la sala dell’idrografico presenta un nuovo allestimento multimediale

Genova. Dal 27 novembre la Sala dell’Idrografico del Galata Museo del Mare si presenta al pubblico rinnovata e arricchita di nuove postazioni multimediali interattive che, affiancando alla già presente collezione di strumentazione nautica ed idrografica storica e di pregio, permetteranno al visitatore di esplorare appieno le attività dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, promotore di questo importante restyling.

Per celebrare questo importante rinnovamento, è stata allestita, all’interno della sala e nel corridoio adiacente, la mostra “La Marina Militare, fra arte, storia e tecnologia – elementi di marittimità nel 150° anniversario dell’IIM”, in cui saranno esposte le opere di Artisti aventi come tema comune il mare e la Marina Militare, sapientemente organizzate come un’onda artistica che arricchisce e valorizza i gioielli più preziosi dell’IIM che proprio al Galata Museo del Mare sono custoditi.

