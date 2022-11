Un portacontainer in rada nel Golfo Paradiso. Presenza insolita e in qualche modo allarmante per chi gestisce attività turistiche. Dalle navi da crociera, sotto costante osservazione, non derivare danni; la Capitaneria di Porto controlla comunque tutte le unità ed è assolutamente improbabile possano provocare sversamenti in mare.

