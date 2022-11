Il serpente e il faraone, a Lerici la presentazione del nuovo libro di Marco Buticchi

Il Lions Club Lerici con la presidente Angela Spiezia, presenta in collaborazione di Unitre Lerici e la sua presidente Eliana Bacchini, il nuovo libro dello scrittore lericino, Marco Buticchi “Il Serpente e il Faraone” presso la sala consiliare del Comune di Lerici domani. venerdì 25 novembre, alle 16,30.

“Una nuova iniziativa culturale del Lions Lerici – si legge in una nota dei Lions -, che si propone di creare un’occasione di incontro tra l’autore ai suoi lettori ed un invito alla lettura, come momento di arricchimento personale e condiviso. L’autore converserà del suo ultimo romanza con Maria Luisa Eguez e si fermerà con il pubblico presente per il firmacopie”.

