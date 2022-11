Lavagna: grande novità in porto, la Polena con Renato Montereggio

C’è una grande novità in porto a Lavagna: il ritorno di Renato Montereggio che gestirà il ristorante “La Polena”. Renato è un imprenditore turistico che ha sempre ottenuto grandi successi fin quando gestiva ad Avegno la mitica discoteca P-4 (preferito al Covo dell’epoca) in cui per otto anni si è esibito, per tre giorni alla settimana, niente meno che il cantante Zucchero. La popolarità come ristoratore Montereggio l’aveva forse raggiunta al “Timone” di piazza Milano dove per garantirsi un posto a tavola occorreva prenotarsi. Antipasti, primi e secondi da favola a base di freschissimo pesce gli garantivano il tutto esaurito anche nella stagione morta, quando molti espositori al Salone Nautico trascorrevano almeno una serata al “Timone”. Ricordiamo anche il rilancio che aveva effettuato all’”Universale”. Ora la nuova avventura in cui metterà tutta la sua esperienza e professionalità. L’inaugurazione, giovedì 1 dicembre con una bicchierata dalle 17 alle 20.

