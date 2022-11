Le scuole operaie di ieri e la formazione di oggi al centro dell’incontro promosso dall’associazione Museo della Melara

L’Associazione Museo della Melara, nell’ambito della XXI Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Museimpresa e Confindustria sul tema “A scuola d’Impresa”, organizza – per lunedì 28 novembre alle 17.00 all’Auditorium dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale – un incontro di approfondimento e formazione dal titolo ‘Il Capolavoro: la scuola e la formazione al lavoro tra memorie d’archivio e presente’, nel quale importanti esponenti del mondo della cultura e del lavoro riflettono e portano l’attenzione sulle scuole operaie di ieri ma anche sulla formazione di oggi. Il titolo dell’incontro prende spunto dal Capolavoro, nome con cui veniva chiamato il pezzo che un allievo operaio preparava durante la prova finale della propria formazione in azienda: il risultato concreto di un percorso di apprendimento fatto di teoria e di pratica, di sapere e di saper fare. Un passato di cui gli archivi storici costituiscono una preziosa testimonianza a confronto con un presente di profonda attenzione al legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro: un dialogo di eccellenza su cui costruire il futuro. Perché oggi, come ieri, il lavoro si impara e si impara grazie al lavoro.

PROGRAMMA

Ore 17:00

Saluti introduttivi

Marco De Fazio Presidente Associazione Museo della Melara

Pierluigi Peracchini Sindaco Comune della Spezia

Antonio Calabrò Presidente Museimpresa (in collegamento)

