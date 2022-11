Sanremo. Bando luminarie non aggiudicato, soluzione lampo del Comune. Si ricorrerà alla trattativa privata tra ente locale e l’unica società offerente che si è presentata alla gara d’appalto delle natalizie (la Tati’ Creations Italia srl), per superare rapidamente l’impasse innescato dalla mancata aggiudicazione alla ditta di Verese dell’appalto del valore di circa 170 mila euro.

L’offerta della Tati’ Creations, già in passato fornitrice per Palazzo Bellevue degli addobbi di Natale e delle luminarie a led, non aveva raggiunto il punteggio minimo, sotto il profilo della proposta tecnica, per non aver presentato un progetto artistico rivolto al cambio di luminarie da effettuare in previsione del prolungamento delle installazioni verso il Festival. Un’impasse che sarà superata nel giro di pochi giorni, in previsione dell’installazione e accessione degli addobbi entro il ponte dell’Immacolata.

