Sarzana divisa in quattro contrade, tre giorni di Cocktail Fest in versione natalizia

Quattro zone, undici bar e un weekend tutto da vivere. Un altro special di natale del Cocktail Fest è alle porte, pronto ad animare il ponte dell’immacolata. Da giovedì 8 a sabato 10 dicembre, a partire dalle 18, sarà possibile assaggiare tutti i drink di questa rassegna invernale. Un altro cambio di pelle rispetto a quella che è l’ormai consolidata esperienza estiva, con una novità importante come la divisione in zone, o “contrade”, come se fosse un palio. Ma andiamo per ordine. Per questo “special”, la formula sarà leggermente diversa rispetto alla formula estiva. Come già anticipato, la città verrà suddivisa in quattro contrade, ognuna con due o più bar aderenti. La prima area sarà composta da Caffè del Teatro e Garibaldi 2.0, sostenuta dal Bitter Fusetti. L’immancabile Essentiae delle cantine Lunae dirigerà la contrada appartenente al Distretto Crativo, dove si potranno assaggiare i drink di Black Star, Piccole Delizie, Nob e Costituzionale. La terza zona è rappresentata da Club One Eight, San Giorgio e Kulchur21: spetterà a Cinque Terre Gin accompagnare il trio di piazza Sangiorgio. Il principe e Gran Caffè faranno invece parte del quarto gruppo, la Contrada Nardini. A differenza dell’edizione estiva non ci sarà alcun ticket: i partecipanti potranno recarsi direttamente in uno degli undici locali e richiedere la consumazione da asporto in misura ridotta nel classico bicchiere Cocktail Fest, a un prezzo concordato di 3€ ciascuno. Può essere consumato anche intero e al tavolo, con prezzo a discrezione del locale.

