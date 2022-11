Savona. La giunta ha approvato le linee di indirizzo che andranno sviluppate all’interno del progetto “Un parco dentro e fuori le mura” per la riqualificazione del Priamar.

Per realizzare il progetto l’amministrazione si è aggiudicata nei mesi scorsi 56mila euro dal bando Next Generation WE della Fondazione Compagnia di San Paolo.

