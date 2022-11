Savona. Incidente stradale e traffico in tilt in centro città. Succede a Savona e più precisamente in via Vittorio Veneto. Il sinistro, che si è verificato una manciata di minuti prima delle 10, ha visto coinvolte un’auto e un furgone.

Mentre la dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire con esattezza, quel che è certo è che a rimanere ferito è stato il conducente dell’auto, una Renault.

» leggi tutto su www.ivg.it