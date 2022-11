Studenti del Gobetti in sciopero per le classi al freddo, la preside: “Le alunne evitino top e canottiere”

Genova. Sale la tensione al liceo Gobetti di Sampierdarena dove questa mattina alcuni ragazzi e ragazze hanno deciso di “scioperare” e non entrare a scuola per protestare contro le temperature giudicate troppo basse. Gli studenti dell’istituto statale hanno raccontato che nel plesso di via Spataro, in particolare, i caloriferi restano accesi per poche ore, fino alle 9.30 circa e poi vengono spenti. Inizialmente erano quasi in 400 a restare fuori dal cancello, con striscioni e grida di protesta, poi alcuni dei ragazzi sono rientrati in classe mentre uno zoccolo duro dello sciopero ha raggiunto le altre sedi dell’istituto

Sale la tensione, si diceva, perché i ragazzi che hanno avviato lo sciopero non hanno intenzione di tirarsi indietro, dicono. “Non torneremo a scuola finché il problema non verrà realmente risolto”. E anzi chiamano a raccolta gli studenti di tutte le scuole dove si sta vivendo la stessa problematica.

» leggi tutto su www.genova24.it