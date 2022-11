Taggia, per il Black Friday al centro commerciale La Riviera Shopville arriva il comico Franco Neri

Taggia. Venerdì 25 novembre, al centro commerciale La Riviera Shopville di Via Privata Roggeri ad Arma di Taggia, in occasione del Black Friday, i negozi del centro commerciale sono pronti ad accogliere i clienti con un’apertura straordinaria fino alle 23, con sconti e incredibili occasioni, e dalle 21 andrà in scena lo spettacolo gratuito del comico di Zelig Franco Neri, che presenterà il suo show “Si stava meglio quando si stava peggio!”.

