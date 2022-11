TPL Linea aderisce alla campagna “Qui non c’è posto per la violenza”

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma domani, giovedì 25 novembre, TPL Linea sarà ancora protagonista della campagna “Qui non c’è posto per la violenza”, promossa da Regione Liguria in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico locali per sensibilizzare tutti i viaggiatori dei bus urbani ed extraurbani.

L’azienda di trasporto savonese vuole ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di genere.

