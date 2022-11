A Cipressa convegno dedicato alla Giornata contro la violenza sulle donne

Cipressa. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Sala Consiliare del Comune di Cipressa (via Matteotti n.41) ospiterà dalle 21 l’incontro “No alla violenza – L’amore si manifesta solo amando”.

E’ in questo modo che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’UISP Imperia APS, ha deciso di celebrare questa importante ricorrenza, offrendo ai propri cittadini e non, la possibilità di partecipare ad una serata di sensibilizzazione e approfondimento culturale sul tema, con lo scopo di prevenire e contrastare gli atti, sempre più frequenti, di violenza sulle donne.

