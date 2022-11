“A Lerici oltre due milioni di bolletta per il riscaldamento, ordinanza anche per timore morosità”

Lunedì scorso l’ordinanza del sindaco di Lerici sugli impianti termici che ne sancisce la possibilità di accenderli per un massimo di sei ore al giorno (tra le 6.00 e mezzanotte), fissando la temperatura a non più di 19 gradi. Sul tema oggi un intervento del gruppo di maggioranza ‘Per Lerici e i suoi borghi’. “Qualche giorno fa l’amministrazione comunale ha avuto un incontro con gli amministratori di condominio del territorio – si legge sulla pagina Facebook del gruppo -, i quali hanno fornito elementi e dati per comprendere l’entità dei consumi e poter valutare se sussistesse o meno un rischio di morosità in previsione dell’inverno. Dato che nel nostro comune la bolletta per spese di riscaldamento, complessivamente, supera i due milioni di euro, si è ritenuto opportuno limitare il consumo anche alla luce del timore manifestato dagli amministratori di situazioni di eventuali morosità future. Gli attuali orari, fissati dall’ultima ordinanza sindacale, tengono anche conto delle condizioni climatiche di questo periodo non particolarmente rigide che consentono un periodo di risparmio senza incorrere in particolari problematiche. E’ chiaro che il sindaco si riserva, se le temperature dovessero irrigidirsi, di modificare l’ordinanza stessa”.

