Arrivati all’ospedale Gaslini di Genova i bambini ivoriani del progetto “Adotta un cuore ribelle”

Genova. Veronique e Othniel, i due bambini ivoriani seguiti dal progetto “Adotta un cuore ribelle” sono arrivati questa mattina all’ospedale Gaslini di Genova, dove saranno operati dall’equipe di eccellenza del dottor Francesco Santoro.

Il progetto “Adotta un cuore ribelle” è stato lanciato nel 2022 dell’associazione guidata da Enzo Palumbo Una Voce per Padre Pio Onlus che agisce in Costa d’Avorio, un paese in cui il Servizio sanitario è latente, carente e fruibile dai più ricchi perché a pagamento, e ha come obiettivo quello di promuovere la salute dei bambini più vulnerabili, garantendo il loro diritto alla salute e alla vita.

