Aule gelide anche al Gastaldi Abba di Teglia: protesta degli studenti sotto la sede della città metropolitana

Genova. Dopo la protesta di ieri mattina degli studenti del liceo Gobetti, stamani sono stati gli studenti del istituto tecnico Gastaldi Abba a scioperare per le aule gelide.

I ragazzi, che vanno a scuola nella succursale di Teglia, si sono ritrovati in una sessantina sotto la sede della Città metropolitana per chiedere che la temperatura a scuola sia quella prevista dalla legge. “Nelle ultime settimane – raccontano gli studenti mentre i tre rappresentanti di istituto vengono ricevuti dai funzionari della città metropolitana – la temperatura è rimasta sempre sotto i 15°C, l’abbiamo misurata varie volte, in classe dobbiamo stare con la giacca e molti di noi si sono presi l’influenza”.

