Varazze. Incidente questa sera sull’autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova: un mezzo pesante, per cause da chiarire, ha centrato un viadotto ed è rimasto incastrato.

A seguito dell’incidente si è subito creata una coda di 2 chilometri tra Celle Ligure e Varazze. L’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Celle Ligure.

