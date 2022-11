Avviso per la concessione della ex scuola Ravecca: “Ipotizzabile destinazione turistico ricettiva”

Il Comune di Porto Venere ha pubblicato l’avviso per la concessione della ex scuola dell’Infanzia ‘Michela Ravecca’, attualmente adibito a a palestra e archivio (storico e di deposito) al pianterreno e ad ostello al primo piano. “Per favorire la promozione del territorio con l’offerta ai turisti di ricettività disponibile – si legge nell’avviso -, considerate le indicazioni degli strumenti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbana nonché tutori vigenti, per l’immobile è ipotizzabile una trasformazione d’uso in struttura a destinazione turistico-ricettiva, subordinatamente all’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche ritenute necessarie dal candidato concessionario”. Canone annuale, oggetto di eventuale rialzo da parte degli interessati, pari o superiore a 121.562,70 euro; durata della concessione da un minimo di 6 anni a un massimo di 50.

Il Comune, per esigenze connesse ai propri fini istituzionali, ritiene opportuno che il concessionario versi quota parte del canone sotto forma di lavori, servizi e disponibilità di locali. In particolare – importo stimato di queste attività parti a 107mila euro -, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di altri locali in disponibilità del Comune di Porto Venere con il contestuale servizio di riallocazione degli archivi comunali (storico e di deposito), previa catalogazione degli stessi. Le opere edili riguardano il locale sito al piano primo dell’immobile ex Convento degli Olivetani (collocazione scelta per l’archivio storico), i locali siti al piano primo del Palazzo municipale, antistanti l’attuale biblioteca e il locale in disponibilità dell’amministrazione comunale in Via Olivo in adiacenza al civico 39 (per l’archivio di deposito), infine il locale al piano terra dell’immobile Fezzano Parking (archivio di deposito, con riferimento al materiale di minor pregio e non soggetto a conservazione permanente), di proprietà della società partecipata Porto Venere Sviluppo S.r.L., previa concessione dello stesso in disponibilità al Comune. Il concessionario dovrà inoltre acquisire, per l’intera durata della concessione, la disponibilità nuovi locali, a Porto Venere capoluogo, da destinare a palestra, visto che non saranno più utilizzabili a tal fine gli spazi della ex Ravecca, oggetto appunto di concessione; cioè rientra sempre nei servizi a scomputo del canone (determinato in questo caso un importo annuo di 12.936 euro che verrà detratto dall’importo per ciascuna delle annualità del periodo concessorio).

Termini entro i quali rispondere all’avviso, le ore 12.00 del 18 febbraio 2023. Tutti i dettagli e la modulistica sul sito del Comune.

L’articolo “A Lerici oltre due milioni di bolletta per il riscaldamento, ordinanza anche per timore morosità” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com