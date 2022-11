Black friday, ad Albenga parcheggi blu gratuiti per incentivare lo shopping

Albenga. Anche quest’anno, in occasione del black friday, riprende l’iniziativa inaugurata nel 2021 dall’assessore al commercio Mauro Vannucci, di offrire agli avventori degli esercizi commerciali di tutta la città la possibilità di parcheggiare gratuitamente le proprie auto nei posteggi blu.

“Questa iniziativa – dichiara Vannucci – è nata per agevolare i cittadini, che in questa giornata di black friday approfittano per acquistare i capi scontati e i regali di Natale. Potersi recare nei negozi senza l’assillo della scadenza del ticket può agevolare il cittadino ad uno shopping più sereno”.

» leggi tutto su www.ivg.it