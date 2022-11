Centro storico, blitz in un’abitazione: arrestati due spacciatori di crack ed eroina

Genova. Questa mattina, durante un’operazione congiunta degli agenti del nucleo centro storico della polizia locale e del nucleo operativo carabinieri della compagnia Genova Centro, sono stati arrestati due cittadini stranieri trovati in possesso di un etto di crack, un etto di eroina marrone, 5mila euro in contanti, vario materiale di confezionamento e documenti falsi, validi per l’espatrio.

Il blitz è avvenuto all’interno dell’abitazione dei due, a seguito di indagini e di una attività di osservazione congiunta, che carabinieri e polizia locale stavano portando avanti da circa un mese, in tutto il centro storico.

