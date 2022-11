Fusione Carige-Bper Banca, Luigi Zanti sarà il direttore della Liguria

Genova. In vista del completamento del processo di fusione con Banca Carige e con Banca del Monte di Lucca, previsto per il giorno 28 novembre, Bper Banca costituirà la nuova direzione territoriale Liguria che conterà sulla presenza in tutta l’area di 143 sportelli bancari, 989 risorse, 17 centri private e 2 centri imprese, con un prodotto bancario lordo di circa 20 miliardi di euro.

Alla guida del nuovo presidio territoriale è stato designato Luigi Zanti, già responsabile delle regioni Lazio, Toscana e Umbria.

