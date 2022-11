Il Comune dona centottanta alberi di Natale ai commercianti

Centottanta alberi di Natale donati dal Comune di Sarzana, grazie a un’iniziativa della Pro Loco Sarzana, ai commercianti aderenti. Gli alberi, alti circa 2,5 metri, andranno ad adornare le vie del centro cittadino nel corso di queste festività. In corso oggi la consegna da parte del Vivaio Lorenzini: una volta ricevuti, i commercianti li addobberanno con luci calde e tipiche decorazioni natalizie. Un’iniziativa che ha riscosso un grande successo tra i commercianti, come quella simile, realizzata in estate, che ha visto la donazione alla città di 40 gelsomini per abbellire le vie del centro storico. “Siamo molto contenti di questa sinergia con il Comune, che per la seconda volta, con la collaborazione dei commercianti, ci permette di abbellire le vie del nostro splendido centro storico, un salotto in cui accogliere turisti e visitatori, ancor di più nel periodo natalizio”, afferma Massimo Baruzzo, presidente della Pro Loco Sarzana, che ringrazia Raffaella Cerretta, Fiammetta Gemmi e David Paruano per il lavoro di coordinamento dell’iniziativa e degli eventi che saranno parte integrante del calendario natalizio.

QUI il programma del natale sarzanese.

