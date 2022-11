Il pittore spezzino Guido Morelli espone allo Spazio 165 di Camaiore

Il pittore spezzino Guido Morelli è tra gli espositori nella rassegna di arti visive “Giorno dopo giorno” che si inaugura sabato 3 dicembre alle 17, presso lo Spazio 165 in via Vittorio Emanuele a Camaiore (Lu). In questa occasione verrà presentato il Calendario 2023 della galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio: un elegante oggetto da tavolo, illustrato con le immagini di alcune delle opere in mostra, realizzato dalla tipografia San Marco di Badia di Cantignano (Lu) su progetto grafico di Gianni Costa, direttore della galleria.

Nella rassegna saranno esposti recenti dipinti di sei tra i più significativi artisti che negli anni hanno partecipato alle mostre promosse dalla galleria viareggina, attiva dal 1996: oltre a Morelli, Daniela Caciagli (Bibbona, 1962), Riccardo Corti (Firenze, 1952), Armando Orfeo (Marina di Grosseto, 1964), Riccardo Ruberti (Livorno, 1981) e Valente Taddei (Viareggio, 1964). I sei autori – che vantano nutriti curricula, con mostre in tutta Italia e all’estero – seppur diversi tra loro per cifra stilistica e formazione estetica, sono uniti da un profondo spirito di ricerca nell'ambito della pittura figurativa contemporanea.

