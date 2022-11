Imperia, la caserma Somaschini dei carabinieri illuminata contro la violenza di genere

Imperia. Anche la caserma “Somaschini”, sede del Comando provinciale dei carabinieri, rilancia la campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu per sensibilizzare i cittadini sulla violenza di genere.

L’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata su tale tematica, ha aderito all’iniziativa ed ha illuminato nella giornata del 25 novembre la sede del Comando provinciale di via Matteotti. Un messaggio alla cittadinanza volto a ricordare l’attualità della tematica della violenza di genere, illuminando la sede istituzionale dalla quale inizia un percorso, con un’opera di accoglienza, assistenza e protezione, per la ricostruzione della persona. Il colore arancione è quello scelto per identificare le iniziative e le azioni di sensibilizzazione che dureranno fino al 10 dicembre con l’ultima giornata dedicata ai Diritti Umani. Data, quest’ultima, scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948.

