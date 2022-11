L’acqua di Punta Bianca è perfetta per coltivare ostriche e muscoli: “Ora un marchio che identifichi prodotto e territorio”

È andata oltre ogni aspettativa la fase sperimentale sull’impianto di mitili e ostriche al largo di Punta Bianca. Partito nel 2019 infatti il progetto ha vissuto la fase più intensa dei campionamenti nell’ultimo anno, che ha confermato non solo l’ottimo stato di salute dell’acqua ma anche la presenza di condizioni ottimali per lo sviluppo di mitili che, vista la classe sanitaria accertata di categoria “A”, potrebbero essere addirittura immessi subito sul commercio senza passare dallo stabulatore. Risultati molto incoraggianti dunque, presentati oggi nella Sala consiliare di Ameglia dove ha portato i suoi saluti anche il vicepresidente della Liguria e assessore all’acquacoltura Alessandro Piana: “Il nostro pescato – ha detto – non garantisce soltanto qualità organolettiche che ci vengono chieste dal mercato, ma tracciabilità e garanzia sanitaria rispetto a prodotti provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo. Sono contento che questa prima fase abbia dato risultati importanti perché è importante rilanciare un settore strategico come la mitilicoltura che sta facendo la fortuna della realtà spezzina. Ringrazio il mio precedessore Stefano Mai per aver avviato questo progetto, il Comune di Ameglia e tutte le realtà che hanno dato il loro contributo”. Di un “progetto ambizioso, innovativo e importante sotto il profilo dell’economia, del prestigio e della qualità del prodotto” ha parlato invece il sindaco Umberto Galazzo che a sua volta ha ringraziato il suo predecessore Andrea De Ranieri (presente in sala) per aver subito colto e sposato convintamente la proposta della Regione. “La qualità degli enti coinvolti – ha aggiunto – e dei relatori, fanno capire l’importanza di quanto fatto finora, con la speranza che questo prodotto possa prendere campo il più possibile con ripercussioni positive per tutto il territorio”.

