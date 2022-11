Offensiva squadrista all’Arci Canaletto, piena solidarietà da parte del Comitato provinciale unitario della Resistenza

La presidenza del Comitato provinciale unitario della Resistenza esprime incondizionato appoggio e solidarietà al circolo Arci Canaletto e al comitato territoriale Arci della Spezia.

“All’offensiva squadristica del neofascismo devono corrispondere l’opera di prevenzione e repressione da parte dello Stato democratico e un salto di qualità della mobilitazione unitaria antifascista. La presidenza del Comitato parteciperà alla manifestazione che si terrà domenica 27 novembre alle 18 al circolo Arci Canaletto. Come diceva Sandro Pertini: il fascismo non è un’opinione, è un crimine. Oggi come ieri”, concludono dal Comitato provinciale unitario della Resistenza.

