“Questo non è amore”, la Polizia di Stato dice no alla violenza

Sanremo. Ci sono anche le donne delle forze dell’ordine in piazza questa mattina per sensibilizzare la cittadinanza sulla vergogna della violenza di genere. Per la campagna #Questononèamore dalla Polizia di Stato, oggi, in via Matteotti, all’angolo con piazza Mameli di fronte all’Ariston, le agenti del commissariato di Sanremo, insieme al vice questore Adriana Di Biase, sono a disposizione del pubblico per informazioni sulla campagna in corso che interessa a 360 gradi tutti gli episodi possibili di violenza sulle donne, da quella psicologica, a quella fisica, passando per le nuove frontiere del revenge porn, la diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, punita con l’introduzione di una norma specifica nel “codice rosso”.

