Recco: riunione dei veterani Enel, il decano ha 102 anni

Arriveranno a Recco dallo Spezzino e dal Savonese. Sono i veterani dell’Enel, quando l’azienda erogava servizi e gli abbonati si chiamavano utenti; e non, come avviene oggi, clienti, termine che denota un rapporto commerciale. Sono veterani che nel rapporto con gli utenti ci mettevano voce e faccia; non come oggi che il cliente può dialogare con un robottino.

Tra i presenti ci sarà anche il loro decano: Ettore Valcavi, 102 anni, portofinese. Durante la guerra era stato trasferito a Camogli dove, anziché il servizio militare, aveva steso le principali linee elettriche del paese.

