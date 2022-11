Violenza sulle donne, anche a Recco una panchina rossa in piazza Nicoloso

Recco. L’amministrazione comunale di Recco ha aderito e fornito il proprio sostegno alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sistemando la panchina rossa in piazza Nicoloso.

“Un segno di partecipazione e solidarietà verso le donne per dire basta a qualsiasi forma di violenza – dice il sindaco Carlo Gandolfo – siamo impegnati concretamente nell’ aiuto alle vittime e ai loro figli con l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, al ‘Centro per non subire violenza onlu’” di un appartamento intitolato a Martina Rossi, la studentessa genovese morta in Spagna mentre tentava di sfuggire a una violenza di gruppo. Non solo un rifugio ma un punto di partenza per una nuova vita, dove le donne possano sentirsi libere da paura e minacce”.

» leggi tutto su www.genova24.it