Lo spettacolo de ‘I semplici sognaTTori’ che andrà in scena presso l’Auditorium Dialma Ruggiero a La Spezia il 2 dicembre prossimo, ha un titolo molto semplice e diretto: ‘194’. Il numero di una legge del 22 maggio 1978 che fu il risultato di un referendum sull’aborto. Una legge che ‘tutela la vita umana’ (art.1) così come tutela le donne in situazioni di gravidanze critiche o non desiderate.

