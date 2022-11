Basket Pegli, Teddy Bear Toss per le famiglie ucraine arrivate in Liguria

Arenzano. Quella di sabato 10 dicembre sarà una partita di Serie B all’insegna della solidarietà in casa Basket Pegli. Durante la sfida del PalaCorradi di Arenzano, nel quale le ragazze di coach Conte sfideranno la Polismile Torino, la società arancioblù ha infatti indetto una Teddy Bear Toss dedicata alle famiglie ucraine scappate dalla guerra e arrivate recentemente in Liguria.

La Teddy Bear Toss è un’iniziativa di beneficienza, molto utilizzata negli Stati Uniti d’America sotto il periodo natalizio, che richiede ai presenti al palazzetto di portare con sé un peluche che, al fischio d’inizio, sarà lanciato in campo. Tutti i peluche, raccolti sul campo, vengono poi successivamente donati, in questo caso ai bambini e alle bambine delle famiglie ucraine arrivate in Liguria.

