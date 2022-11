Calcio/ I tifosi in coro: “Giù le mani dalla Sampdoria”

“Giu le mani dalla Sampdoria”: è stato lo slogan ripetuto spesso dai tifosi, circa 2000, scesi in piazza per manifestare il proprio disappunto a seguito della lunga intervista rilasciata da Massimo Ferrero al Secolo XIX in cui ha annunciato l’intenzione di tornare ad occuparsi del club in prima persona a partire dal 6 dicembre quando scadrà l’interdizione.

Da via del Piano il corteo si è snodaro fino a Corte Lambruschini, sede della società: i tifosi non hanno risparmiato nessuno da Garrone, a Ferrero, agli attuali membri del Cda tranne Lanna, è stato un susseguirsi di cori e striscioni. Il momento blucerchiato non è dei migliori con la squadra al penultimo posto (i supporters non hanno risparmiato i giocatori) e pronta a tornare ad allenarsi e una cessione della società al momento in stand by.

