Violento incendio alla Marr di Carasco, in località Terrarossa. Almeno cinque automezzi sarebbero andati distrutti. Sul posto otto squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Genova. Presenti la polizia scientica e i carabinieri. Dopo quanto accaduto alla Marr nel ponente, si sospetta che il rogo sia doloso. Alle 22 l’incedio sembra sotto controllo. Non ci sono feriti o intossicati. I danni in via di quatificazione sono notevoli.

