“Cos’è successo nell’impianto di Panigaglia giovedì mattina?”

Si tinge di giallo quanto accaduto nella mattinata di giovedì 24 novembre a Panigaglia, all’interno dello stabilimento di rigassificazione di Gnl Italia. Le immagini dell’impianto avvolto da una nube biancastra hanno iniziato a rimbalzare sulle chat e sui social di molti spezzini e alle richieste di chiarimento fatte pervenire per le vie brevi alle istituzioni e all’azienda la risposta è stata sempre una e una sola: si è trattato di un’esercitazione di cui era stata preventivamente informata anche la Capitaneria di porto.

Trascorsi due giorni, però, ritorna a galla l’ipotesi di un inconveniente tenuto sotto traccia per non allarmare la popolazione. Un’eventualità sulla quale vogliono vedere chiaro Legambiente e Associazione Posidonia, due dei soggetti che hanno presentato osservazioni contro il progetto di trasporto delle autobotti cariche di Gnl via mare con partenza proprio da Panigaglia. Le due associazioni ambientaliste, infatti, hanno preso carta e penna e hanno chiesto chiarimenti alle istituzioni, insospettite anche dallo strano traffico di gasiere presente nel golfo.

