Covid, aumentano gli ospedalizzati: Liguria tra le regioni a rischio con reparti occupati sopra il 20%

Genova. Continuano a crescere, in Liguria, gli ospedalizzati per Covid. Sono 349, di cui 10 in terapia intensiva, 14 in più rispetto a ieri, mentre i nuovi positivi – secondo il flusso di dati Regione/Alisa per il ministero della Salute sono 1117 a fronte di 5818 tamponi. Il tasso di positività è al 19.19% mentre a livello nazionale è al 17,9%. I nuovi casi sono 537 nell’area di Genova, 190 nel Savonese, 173 nello Spezzino, 123 nell’Imperiese, 94 nel Tigullio. I guariti sono 787. In isolamento domiciliare ci sono 9024 persone, 341 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1376 dosi di vaccino.

Per l’aumento dei casi incidono le nuove varianti e la maggiore frequentazione di ambienti al chiuso, così l’indice di trasmissibilità Rt in tutta Italia è tornato oltre la soglia epidemica dell’unità: non accadeva da un mese. Aumentano da 3 a 5 le Regioni che registrano un’occupazione dei reparti ordinari sopra la soglia di allerta fissata al 15% e tra questi c’è la Liguria, con il 20,6% di posti letti in area medica occupati. Poi ci sono Emilia Romagna (al 15,3%), Marche (15,5%), Umbria (31,3%), Valle d’Aosta (19,4%). In questo contesto l’ospedale San Martino di Genova ha trasformato la clinica di medicina d’Urgenza in reparto per pazienti internistici positivi.

