È Sara Foscolo il nuovo segretario della Lega in provincia di Savona

Loano. È Sara Foscolo, che superato la sfidante Cristina Porro, il nuovo segretario della Lega in provincia di Savona. Questo l’esito emerso dopo il congresso provinciale, che si è svolto a Loano e al quale erano presenti oltre 170 su circa 180 aventi diritto al voto.

Un appuntamento importante per la Lega, che si è aperto con un minuto di applausi e platea in piedi per ricordare Roberto Maroni. A presiedere l’importante appuntamento odierno, il segretario e deputato Lega Liguria Edoardo Rixi. Presenti anche il deputato Francesco Bruzzone, il deputato Ue e capodelegazione Marco Campomenosi, il commissario uscente Dario Ghezzi.

