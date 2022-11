Elisoccorso notturno a Sanremo grazie alla famiglia Morselli. Il figlio diciottenne era scomparso in un tragico incidente

Sanremo. A Palazzo Bellevue è stato recentemente approvato uno schema di convenzione con la famiglia Morselli per la realizzazione, in favore della comunità, di un impianto di illuminazione dell’elisuperficie sita in zona Capo Verde.

I Morselli avevano patito nel 2018l a perdita del figlio diciottenne Matteo, scomparso in seguito alle ferite riportate in un tragico incidente stradale, avvenuto intorno alle 4 di mattino. Se ci fosse stata la possibilità di trasferirlo di notte al Santa Corona in elicottero, forse le cose sarebbero andate diversamente. La creazione dell’elisuperficie operativa anche con il buio, unica in provincia di Imperia, è avvenuta anche su impulso del medico del 118 Fabrizio Ferlito.

