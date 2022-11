Esplosione appartamento a Molini di Triora, dimesso uno dei ragazzi feriti

Molini di Triora. In relazione alle condizioni cliniche dei quattro ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi, in seguito all’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora, Asl 3 comunica quanto segue:

Nel primo pomeriggio uno dei quattro pazienti è stato dimesso. Permane in terapia intensiva un paziente, mentre gli altri due si trovano in terapia sub-intensiva. Tutti respirano autonomamente e le ustioni sono in costante miglioramento. La prognosi comunque rimane riservata.

