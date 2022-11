Fra lacrime, preghiere e maledizioni, quella corsa frenetica nella buia tana della speranza

Lo chiamavano Pippo, un nomignolo simpatico quasi affettuoso perché lui da lassù, più in alto delle nuvole dove neppure l’aquila osa andare, non faceva male. Gironzolava da quelle parti e qua e in là per vedere il panorama che gli stendeva sotto. Già che c’era ogni tanto che scattava qualche foto come fanno i turisti per raccogliere un souvenir da mostrare agli amici al ritorno.

Vedeva tante cose dall’alto: com’erano messe le postazioni di difesa, dov’erano ancorate le navi, quanto funzionavano le fabbriche. Scattava foto e poi se ne andava alla chetichella come era venuto. Poi mostrava i souvenir agli amici.

