Il derby è biancorosso: l’Iren Genova Quinto batte il Netafim Bogliasco

Genova. Al cospetto di una piscina Marco Paganuzzi gremita, colorata e rumorosa, con circa settecento spettatori, l’Iren Genova Quinto fa suo il derby ligure contro il Netafim Bogliasco, vincendo 12-9 e conseguendo la seconda vittoria consecutiva che porta a quota 9 punti il bottino in classifica.

Non è stata certo una passeggiata con la squadra allenata da Daniele Magalotti, che soprattutto nella prima parte di partita si è rivelata avversario arcigno, in grado di andare più volte in vantaggio e poi di tenersi in scia. Poi il break dei biancorossi, che hanno allungato il punteggio mettendo in cassaforte il risultato con il decisivo apporto di Roberto Ravina, autore di cinque centri nei momenti topici del match.

