Imperia si illumina per le feste, il sindaco Scajola: «Città viva per le feste nonostante il risparmio energetico»

Imperia. Una piazza Dante gremita ha aspettato l’accensione delle luminarie per la festa del santo patrono ma che hanno dato il via alle festività. Musica e spettacoli per i bambini hanno riempito il pomeriggio imperiese con trampolieri e cavalli gonfiabili per le vie del centro di Oneglia. La gente balla al ritmo di musica e l’atmosfera è decisamente festiva, non solo per il santo patrono ma nell’aria si respira già la magia del Natale. La si legge nei sorrisi delle persone e negli occhi dei bambini che improvvisano passi di danza nella gioia di poter correre in quella piazza di solito off limits. Ma è quando il sindaco dei ragazzi pronuncia la frase «si illumini la città» che la magia diventa realtà.

