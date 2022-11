Varazze. Nel fine settimana, o al massimo lunedì, il cavalcavia della Vignetta verrà demolito. In sostituzione del ponte gravemente danneggiato dall’urto di un mezzo pesante ieri sera, sarà installato un cavalcavia prefabbricato, tipo Bailey.

“Il ponte ha subito un danno irreparabile – spiega nella notte il sindaco Pierfederici – non è purtroppo più funzionale al passaggio dei veicoli. La società Autostrade si è attivata in maniera decisa per risolvere questo problema velocemente”.

